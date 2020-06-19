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807 Shenanadoah
Last updated June 19 2020 at 7:11 AM

807 Shenanadoah

807 S Shenandoah St · (310) 770-5618
COVID-19 Update
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Location

807 S Shenandoah St, Los Angeles, CA 90035
South Robertson

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$6,800

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3 Bed · 3 Bath · 1875 sqft

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Amenities

patio / balcony
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 807 Shenanadoah have any available units?
807 Shenanadoah has a unit available for $6,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 807 Shenanadoah have?
Some of 807 Shenanadoah's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 807 Shenanadoah currently offering any rent specials?
807 Shenanadoah isn't currently offering any rent specials.
Is 807 Shenanadoah pet-friendly?
No, 807 Shenanadoah is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 807 Shenanadoah offer parking?
Yes, 807 Shenanadoah does offer parking.
Does 807 Shenanadoah have units with washers and dryers?
No, 807 Shenanadoah does not offer units with in unit laundry.
Does 807 Shenanadoah have a pool?
No, 807 Shenanadoah does not have a pool.
Does 807 Shenanadoah have accessible units?
No, 807 Shenanadoah does not have accessible units.
Does 807 Shenanadoah have units with dishwashers?
No, 807 Shenanadoah does not have units with dishwashers.
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