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1516 South CANFIELD Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1516 South CANFIELD Avenue

1516 South Canfield Avenue · No Longer Available
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Location

1516 South Canfield Avenue, Los Angeles, CA 90035
Beverlywood

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1516 South CANFIELD Avenue have any available units?
1516 South CANFIELD Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1516 South CANFIELD Avenue have?
Some of 1516 South CANFIELD Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1516 South CANFIELD Avenue currently offering any rent specials?
1516 South CANFIELD Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1516 South CANFIELD Avenue pet-friendly?
No, 1516 South CANFIELD Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1516 South CANFIELD Avenue offer parking?
Yes, 1516 South CANFIELD Avenue offers parking.
Does 1516 South CANFIELD Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1516 South CANFIELD Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1516 South CANFIELD Avenue have a pool?
No, 1516 South CANFIELD Avenue does not have a pool.
Does 1516 South CANFIELD Avenue have accessible units?
No, 1516 South CANFIELD Avenue does not have accessible units.
Does 1516 South CANFIELD Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1516 South CANFIELD Avenue has units with dishwashers.
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