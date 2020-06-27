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Inglewood, CA
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211 West 64TH Street
Last updated March 29 2020 at 8:02 PM

211 West 64TH Street

211 West 64th Street · No Longer Available
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Location

211 West 64th Street, Inglewood, CA 90302
North Inglewood

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
CHARMING DUPLEX LOCATED IN BEAUTIFUL NEIGHBORHOOD "LA TIJERA VILLAGE." NEWLY RE FURBISHED WITH RE FINISHED HARDWOOD FLOORS, NEW PAINT, NEW COUNTERTOPS WITH UPDATED FIXTURES AND NEW STAINLESS APPLIANCES. NEW GRANITE COUNTERS AND TILE FLOORS. THIS COZY BRIGHT 2 BEDROOM HAS LOTS OF NATURAL LIGHT WITH WOOD LINED CEILINGS WHICH ADD TO THE CHARACTER. FENCED IN PROPERTY HAS LOTS OF OUTDOOR SPACE WITH WELL MAINTAINED LANDSCAPE AND GRASSY AREA. CEILING FANS THROUGHOUT. BREEZE WILL BE ABLE TO FLOW THROUHGOUT THIS SPACE WITH MANY WINDOWS, FRONT AND BACK DOORS WITH SECURITY SCREENS. SHARED LARGE 2 CAR GARAGE WITH WASHER AND DRYER. PROPERTY IS LOCATED UP ON A GRASSY KNOLL FOR PRIVACY. CLOSE TO STARBUCKS, STORES AND RESTAURANTS. THIS WILL GO FAST GOOD CREDIT ONLY! Owner wants 2 year minimum lease!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 211 West 64TH Street have any available units?
211 West 64TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Inglewood, CA.
What amenities does 211 West 64TH Street have?
Some of 211 West 64TH Street's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 211 West 64TH Street currently offering any rent specials?
211 West 64TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 211 West 64TH Street pet-friendly?
No, 211 West 64TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Inglewood.
Does 211 West 64TH Street offer parking?
Yes, 211 West 64TH Street offers parking.
Does 211 West 64TH Street have units with washers and dryers?
Yes, 211 West 64TH Street offers units with in unit laundry.
Does 211 West 64TH Street have a pool?
No, 211 West 64TH Street does not have a pool.
Does 211 West 64TH Street have accessible units?
No, 211 West 64TH Street does not have accessible units.
Does 211 West 64TH Street have units with dishwashers?
No, 211 West 64TH Street does not have units with dishwashers.
Does 211 West 64TH Street have units with air conditioning?
No, 211 West 64TH Street does not have units with air conditioning.
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