All apartments in Garden Grove
Find more places like 12842 Palm Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Garden Grove, CA
/
12842 Palm Street
Last updated June 2 2020 at 2:03 AM

12842 Palm Street

12842 Palm Street · (949) 400-2980
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Garden Grove
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms
See all
Cheap Places
See all

Location

12842 Palm Street, Garden Grove, CA 92840

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 109 · Avail. now

$2,395

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1060 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
bbq/grill
hot tub
PREMIERE 2 BEDROOM, 2 BATH CORNER UNIT IN THE HIGHLY DESIRABLE LOTUS WALK COMMUNITY! GORGEOUS MODERN, OPEN CONCEPT FLOOR PLAN WITH ABUNDANCE OF NATURAL LIGHT AND WINDOWS! THE HOME FEATURES BEAUTIFUL STAINED CONCRETE FLOORING THE MOMENT YOU STEP IN THE DOOR AND CONTINUES THROUGHOUT THE LIVING AND DINING AREAS. BALCONY OFF LIVING ROOM FOR EARLY MORNING COFFEE OR EVENING COCKTAIL. FRESHLY PAINTED READY FOR YOU TO JUST MOVE IN! KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES. BREAKFAST COUNTER THAT GOES FOREVER! SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH MASTER BATH FEATURING DUAL SINKS, SOAKING TUB, SEPARATE SHOWER AND WALK-IN CLOSET. LAUNDRY CLOSET IN UNIT. COMMUNITY IS WELL MAINTAINED WITH POOL, SPA, CABANAS, BBQ AREA, AND OUTDOOR FIREPLACE WITH SURROUNDING SITTING AREA. LOCATED IN THE GROVE DISTRICT MINUTES AWAY FROM RESTAURANTS, ENTERTAINMENT, SHOPPING AT THE OUTLETS AT ORANGE, DOWNTOWN DISNEY, THE ANAHEIM GARDENWALK, DISNEYLAND, ANGEL STADIUM, HONDA CENTER AND EASY ACCESS TO THE 5,57 AND 22 FREEWAYS. OWNER HAS ONE PET POLICY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
limit: 1
Parking Details: None, 4 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12842 Palm Street have any available units?
12842 Palm Street has a unit available for $2,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Garden Grove, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Garden Grove Rent Report.
What amenities does 12842 Palm Street have?
Some of 12842 Palm Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12842 Palm Street currently offering any rent specials?
12842 Palm Street isn't currently offering any rent specials.
Is 12842 Palm Street pet-friendly?
Yes, 12842 Palm Street is pet friendly.
Does 12842 Palm Street offer parking?
No, 12842 Palm Street does not offer parking.
Does 12842 Palm Street have units with washers and dryers?
No, 12842 Palm Street does not offer units with in unit laundry.
Does 12842 Palm Street have a pool?
Yes, 12842 Palm Street has a pool.
Does 12842 Palm Street have accessible units?
No, 12842 Palm Street does not have accessible units.
Does 12842 Palm Street have units with dishwashers?
Yes, 12842 Palm Street has units with dishwashers.
Have a question for 12842 Palm Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Palmwood Garden
11932 Bailey St
Garden Grove, CA 92845
Park Grove
9155 Central Ave
Garden Grove, CA 92844
Meadowood Place Apartment Homes
11250 Dale St
Garden Grove, CA 92841
Crystal View Apartment Homes
12091 Bayport St
Garden Grove, CA 92840
Newland Garden
8520 Gloria Ave #A15
Garden Grove, CA 82844
Aberdeen Bay
12431 El Rey Place
Garden Grove, CA 92840

Similar Pages

Garden Grove 1 BedroomsGarden Grove 2 Bedrooms
Garden Grove Apartments with ParkingGarden Grove Dog Friendly Apartments
Garden Grove Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Corona, CAFullerton, CAOntario, CACosta Mesa, CATustin, CAWhittier, CALaguna Niguel, CANewport Beach, CA
Chino, CAPomona, CALa Habra, CAAlhambra, CABuena Park, CASan Clemente, CANorwalk, CABrea, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity