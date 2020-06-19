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Eastvale, CA
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7225 Meurice Circle
Last updated June 15 2020 at 5:17 PM

7225 Meurice Circle

7225 Meurice Circle · (833) 276-7368 ext. 1001
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Location

7225 Meurice Circle, Eastvale, CA 92880

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 7225 Meurice Circle · Avail. now

$4,050

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5 Bed · 4 Bath · 4139 sqft

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Amenities

on-site laundry
pet friendly
recently renovated
walk in closets
furnished
Unit Amenities
furnished
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recently renovated
Property Amenities
cats allowed
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on-site laundry
Beautiful Home in Eastvale!!! - BEAUTIFUL HOME !! 5 BEDROOMS,4.5 BATHS, (ONE BIG BEDROOM DOWN STAIR FULL BATH, WITH UPGRADED MARBLE SINK TOP AND WALK IN CLOSET. GREAT FORMAL DINING ROOM WITH DIRECT ACCESS TO KITCHEN. EXCELLENT LOCATION, WITHIN 5-10 mins WALKING DISTANCE TO SHOPPING CENTER, BANK, RESTAURANTS AND SCHOOLS, QUITE, SAFE AND BEAUTIFUL NEIGHBOR HOOD. HIGH CEILING, BRIGHT ROOMS WITH HUGE BACK YARD. WOOD SHUTTERS FOR ALL WINDOWS AND UPGRADED MARBLE KITCHEN COUNTER TOP, AND UPDATED MASTER BEDROOMS. THIS HOME IS PARTIALLY FURNISHED. THERE ARE BEDS IN 4 OUT OF THE 5 ROOMS WITH HEAD BOARD, FOOT BOARDS, MATTRESSES, DRESSERS, AND NIGHT STANDS. FORMAL DINNING ROOM TABLE, COUCHES IN FORMAL LIVING ROOM AND IN DEN AREA. THIS PROPERTY OWNER IS LEAVING THESE ITEMS IN THE HOME.

SCHOOLS:
Rosa Parks Elementary School
K-6

Dr. Augustine Ramirez Intermediate School
7-8

Eleanor Roosevelt High School
9-12

TO SCHEDULE A SHOWING: 714-694-5987

TO APPLY: WWW.APMLEASE.COM

(RLNE5744562)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7225 Meurice Circle have any available units?
7225 Meurice Circle has a unit available for $4,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7225 Meurice Circle have?
Some of 7225 Meurice Circle's amenities include on-site laundry, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7225 Meurice Circle currently offering any rent specials?
7225 Meurice Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 7225 Meurice Circle pet-friendly?
Yes, 7225 Meurice Circle is pet friendly.
Does 7225 Meurice Circle offer parking?
No, 7225 Meurice Circle does not offer parking.
Does 7225 Meurice Circle have units with washers and dryers?
No, 7225 Meurice Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 7225 Meurice Circle have a pool?
No, 7225 Meurice Circle does not have a pool.
Does 7225 Meurice Circle have accessible units?
No, 7225 Meurice Circle does not have accessible units.
Does 7225 Meurice Circle have units with dishwashers?
No, 7225 Meurice Circle does not have units with dishwashers.
Does 7225 Meurice Circle have units with air conditioning?
No, 7225 Meurice Circle does not have units with air conditioning.
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