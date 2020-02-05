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Coronado, CA
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801 C AVENUE
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801 C AVENUE

801 C Avenue · No Longer Available
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Location

801 C Avenue, Coronado, CA 92118
Coronado

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 801 C AVENUE have any available units?
801 C AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Coronado, CA.
How much is rent in Coronado, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Coronado Rent Report.
What amenities does 801 C AVENUE have?
Some of 801 C AVENUE's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 801 C AVENUE currently offering any rent specials?
801 C AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 801 C AVENUE pet-friendly?
No, 801 C AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coronado.
Does 801 C AVENUE offer parking?
Yes, 801 C AVENUE offers parking.
Does 801 C AVENUE have units with washers and dryers?
No, 801 C AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 801 C AVENUE have a pool?
No, 801 C AVENUE does not have a pool.
Does 801 C AVENUE have accessible units?
No, 801 C AVENUE does not have accessible units.
Does 801 C AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 801 C AVENUE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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