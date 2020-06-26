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Carson, CA
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17811 Cottonwood Court
Last updated June 7 2019 at 6:47 AM

17811 Cottonwood Court

17811 Cottonwood Court · No Longer Available
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Carson
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Location

17811 Cottonwood Court, Carson, CA 90746
Carson

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
parking
pool
garage
tennis court
THIS 3 BEDROOM 2.5 BATH UNIT IS LOCATED IN THE BEAUTIFUL GATED COMMUNITY OF DOMINGUEZ HILLS VILLAGE. AMENITIES INCLUDE 5 PARKS, SPORTS COURT, TENNIS/BASKETBALL, HEATED POOL, CLUBHOUSE EXERCISE CENTER AND 24 HR LIVE SECURITY. THIS UNIT IS READY FOR MOVE IN. IT FEATURES DECORATOR UPGRADES IN THE RECENTLY REMODELED KITCHEN & BATHROOMS. THERE IS A LARGE MASTER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSETS, MASTER BATH WITH DUAL SINK VANITY, DESIGNER FIXTURES IN BATHROOMS, NEWER WASHER & DRYER, OPEN KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, DESIGNER PAINT IN LIVING AND DINING AREA, PRIVATE PATIO, CUSTOM LIGHTING, CENTRAL A/C, LOTS OF STORAGE & MUCH MORE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17811 Cottonwood Court have any available units?
17811 Cottonwood Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carson, CA.
What amenities does 17811 Cottonwood Court have?
Some of 17811 Cottonwood Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17811 Cottonwood Court currently offering any rent specials?
17811 Cottonwood Court is not currently offering any rent specials.
Is 17811 Cottonwood Court pet-friendly?
No, 17811 Cottonwood Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carson.
Does 17811 Cottonwood Court offer parking?
Yes, 17811 Cottonwood Court offers parking.
Does 17811 Cottonwood Court have units with washers and dryers?
Yes, 17811 Cottonwood Court offers units with in unit laundry.
Does 17811 Cottonwood Court have a pool?
Yes, 17811 Cottonwood Court has a pool.
Does 17811 Cottonwood Court have accessible units?
No, 17811 Cottonwood Court does not have accessible units.
Does 17811 Cottonwood Court have units with dishwashers?
Yes, 17811 Cottonwood Court has units with dishwashers.
Does 17811 Cottonwood Court have units with air conditioning?
Yes, 17811 Cottonwood Court has units with air conditioning.
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