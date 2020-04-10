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Beverly Hills, CA
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509 North BEVERLY Drive
Last updated April 10 2020 at 9:59 PM

509 North BEVERLY Drive

509 North Beverly Drive · No Longer Available
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Location

509 North Beverly Drive, Beverly Hills, CA 90210
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 509 North BEVERLY Drive have any available units?
509 North BEVERLY Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 509 North BEVERLY Drive have?
Some of 509 North BEVERLY Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 509 North BEVERLY Drive currently offering any rent specials?
509 North BEVERLY Drive is not currently offering any rent specials.
Is 509 North BEVERLY Drive pet-friendly?
No, 509 North BEVERLY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 509 North BEVERLY Drive offer parking?
Yes, 509 North BEVERLY Drive offers parking.
Does 509 North BEVERLY Drive have units with washers and dryers?
Yes, 509 North BEVERLY Drive offers units with in unit laundry.
Does 509 North BEVERLY Drive have a pool?
Yes, 509 North BEVERLY Drive has a pool.
Does 509 North BEVERLY Drive have accessible units?
No, 509 North BEVERLY Drive does not have accessible units.
Does 509 North BEVERLY Drive have units with dishwashers?
Yes, 509 North BEVERLY Drive has units with dishwashers.
Does 509 North BEVERLY Drive have units with air conditioning?
No, 509 North BEVERLY Drive does not have units with air conditioning.
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