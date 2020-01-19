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Beverly Hills, CA
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1044 MARILYN Drive
Last updated January 19 2020 at 6:48 AM

1044 MARILYN Drive

1044 Marilyn Drive · No Longer Available
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Location

1044 Marilyn Drive, Beverly Hills, CA 90210
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1044 MARILYN Drive have any available units?
1044 MARILYN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 1044 MARILYN Drive have?
Some of 1044 MARILYN Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1044 MARILYN Drive currently offering any rent specials?
1044 MARILYN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1044 MARILYN Drive pet-friendly?
No, 1044 MARILYN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 1044 MARILYN Drive offer parking?
Yes, 1044 MARILYN Drive offers parking.
Does 1044 MARILYN Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1044 MARILYN Drive offers units with in unit laundry.
Does 1044 MARILYN Drive have a pool?
Yes, 1044 MARILYN Drive has a pool.
Does 1044 MARILYN Drive have accessible units?
No, 1044 MARILYN Drive does not have accessible units.
Does 1044 MARILYN Drive have units with dishwashers?
Yes, 1044 MARILYN Drive has units with dishwashers.
Does 1044 MARILYN Drive have units with air conditioning?
No, 1044 MARILYN Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
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