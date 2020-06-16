All apartments in Sun City
Find more places like 10801 W HOPE Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Sun City, AZ
/
10801 W HOPE Drive
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

10801 W HOPE Drive

10801 West Hope Drive · (602) 942-4200
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Sun City
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
3 Bedrooms
See all
Apartments with Gym
See all

Location

10801 West Hope Drive, Sun City, AZ 85351
Sun City

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,000

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1308 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
bocce court
pool
tennis court
VACATION RENTAL, 3 BEDROOM 2 BATH, GOLF COURSE LOT FABULOUS VIEWS, TOTAL REMODEL. NEW KITCHEN, GRANITE COUNTERS, BATHS, WALKIN SHOWER IN MASTER WITH BENCH. KING BED IN MASTER, QUEEN IN OTHER BEDROOMS. 55 INCH TV, GAS BARBQUE, PATIO FURNITURE TO ENJOY THE SUNSETS, 2 ORANGE TREES FOR FRESH OJ IN THE WINTER MONTHS. 55+ AGE RETIREMENT COMMUNITY. $75 A MONTH FOR A REC CARD TO ENJOY 7 REC CENTERS, POOLS, PICKLE BALL, TENNIS, BOCCI BALL, SOFTBALL, OUTDOOR CONCERTS AT THE SUN BOWL IS VERY CLOSE. $1500 SECURITY DEP. $75 APP FEE, $250 CLEANING, $250 PET DEPOSIT NOT AVAILABLE JAN, FEB MARCH AND APRIL2020

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10801 W HOPE Drive have any available units?
10801 W HOPE Drive has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10801 W HOPE Drive have?
Some of 10801 W HOPE Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10801 W HOPE Drive currently offering any rent specials?
10801 W HOPE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 10801 W HOPE Drive pet-friendly?
Yes, 10801 W HOPE Drive is pet friendly.
Does 10801 W HOPE Drive offer parking?
No, 10801 W HOPE Drive does not offer parking.
Does 10801 W HOPE Drive have units with washers and dryers?
No, 10801 W HOPE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 10801 W HOPE Drive have a pool?
Yes, 10801 W HOPE Drive has a pool.
Does 10801 W HOPE Drive have accessible units?
No, 10801 W HOPE Drive does not have accessible units.
Does 10801 W HOPE Drive have units with dishwashers?
Yes, 10801 W HOPE Drive has units with dishwashers.
Does 10801 W HOPE Drive have units with air conditioning?
No, 10801 W HOPE Drive does not have units with air conditioning.
Have a question for 10801 W HOPE Drive?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Natura Villas
10847 W Olive Ave
Sun City, AZ 85351

Similar Pages

Sun City 1 BedroomsSun City 2 Bedrooms
Sun City 3 BedroomsSun City Apartments with Hardwood Floors
Sun City Apartments with Washer-Dryer

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZAvondale, AZ
Goodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZBuckeye, AZFountain Hills, AZApache Junction, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZ
Carefree, AZSun City West, AZEl Mirage, AZParadise Valley, AZNew River, AZCave Creek, AZSan Tan Valley, AZMaricopa, AZSun Lakes, AZ

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity