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Sun City, AZ
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10715 W. El Capitan Cir
Last updated April 30 2020 at 9:44 AM

10715 W. El Capitan Cir

10715 West El Capitan Circle North · No Longer Available
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Location

10715 West El Capitan Circle North, Sun City, AZ 85351
Sun City

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
carport
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
carport
parking
2 BEDROOM WITH TONS OF SPACE - AGE RESTRICTED COMMUNITY.POPULAR SHASTA FLOOR PLAN WITH FORMAL LIVING ROOM AND DINING ROOM, LARGE EAT IN KITCHEN WITH TONS OF CABINET SPACE, ARIZONA ROOM, 2 NICE SIZED BEDROOMS WITH TRUE EN SUITE MASTER. HUGE LAUNDRY/UTILITY ROOM WITH WASHER/DRYER HOOKUP. COVERED PATIO AND OVERSIZED 2+ CARPORT. FRESH PAINT, NEW FLOORING AND UPDATED LIGHTING FIXTURES. FRUIT TREES, OPEN BACKYARD WITH EASY CARE LANDSCAPING IN SUN CITY NEAR GOLF, DINING, SHOPPING AND HOSPITALS. ADULT COMMUNITY: ONE PERSON MUST BE OVER 55 AND NO OCCUPANTS UNDER THE AGE OF 19 PER HOA RESTRICTIONS. PETS ON OWNER APPROVAL/NO RESTRICTED BREEDS. 12 MONTH LEASE MINIMUM. TENANT TO PROVIDE PROOF OF RENTERS INSURANCE AT TIME OF MOVE IN.

(RLNE3222895)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10715 W. El Capitan Cir have any available units?
10715 W. El Capitan Cir doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City, AZ.
What amenities does 10715 W. El Capitan Cir have?
Some of 10715 W. El Capitan Cir's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10715 W. El Capitan Cir currently offering any rent specials?
10715 W. El Capitan Cir is not currently offering any rent specials.
Is 10715 W. El Capitan Cir pet-friendly?
Yes, 10715 W. El Capitan Cir is pet friendly.
Does 10715 W. El Capitan Cir offer parking?
Yes, 10715 W. El Capitan Cir offers parking.
Does 10715 W. El Capitan Cir have units with washers and dryers?
No, 10715 W. El Capitan Cir does not offer units with in unit laundry.
Does 10715 W. El Capitan Cir have a pool?
No, 10715 W. El Capitan Cir does not have a pool.
Does 10715 W. El Capitan Cir have accessible units?
No, 10715 W. El Capitan Cir does not have accessible units.
Does 10715 W. El Capitan Cir have units with dishwashers?
Yes, 10715 W. El Capitan Cir has units with dishwashers.
Does 10715 W. El Capitan Cir have units with air conditioning?
No, 10715 W. El Capitan Cir does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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