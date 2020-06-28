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Queen Creek, AZ
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20550 E RAVEN Drive
Last updated October 6 2019 at 7:15 AM

20550 E RAVEN Drive

20550 East Raven Drive · No Longer Available
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Location

20550 East Raven Drive, Queen Creek, AZ 85142

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20550 E RAVEN Drive have any available units?
20550 E RAVEN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queen Creek, AZ.
What amenities does 20550 E RAVEN Drive have?
Some of 20550 E RAVEN Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20550 E RAVEN Drive currently offering any rent specials?
20550 E RAVEN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 20550 E RAVEN Drive pet-friendly?
No, 20550 E RAVEN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queen Creek.
Does 20550 E RAVEN Drive offer parking?
Yes, 20550 E RAVEN Drive offers parking.
Does 20550 E RAVEN Drive have units with washers and dryers?
No, 20550 E RAVEN Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 20550 E RAVEN Drive have a pool?
No, 20550 E RAVEN Drive does not have a pool.
Does 20550 E RAVEN Drive have accessible units?
No, 20550 E RAVEN Drive does not have accessible units.
Does 20550 E RAVEN Drive have units with dishwashers?
Yes, 20550 E RAVEN Drive has units with dishwashers.
Does 20550 E RAVEN Drive have units with air conditioning?
No, 20550 E RAVEN Drive does not have units with air conditioning.
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