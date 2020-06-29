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Peoria, AZ
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8140 N 107TH Avenue
Last updated October 24 2019 at 11:06 PM

8140 N 107TH Avenue

8140 N 107th Ave · No Longer Available
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Location

8140 N 107th Ave, Peoria, AZ 85345
Country Meadows

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
hot tub
HIGHLY UPGRADED CONDO WITH THE LARGEST FLOOR PLAN IN THE COMPLEX. THE GREENS CONDOS ARE IN HIGH DEMAND AND THIS GOLF COURSE COMMUNITY HAS HEATED POOL/SPA, LUSH LANDSCAPE, MATURE TREES AND GREENBELTS. THE HOME BOASTS OF VAULTED CEILINGS, GRANITE COUNTER TOPS, UPGRADED CABINETS, ELECTRONIC FIREPLACE, THREE PATIOS, ALL TILE AND LAMINATE FLOORING, HIGH END STAINLESS APPLIANCES IN THE KITCHEN, WASHER AND DRYER IN THE UNIT, CUSTOM LIGHTING AND PAINT AND A NORTH/SOUTH EXPOSURE ON THE OUTSIDE EDGE OF THE COMPLEX. WATER,SEWER,GARBAGE INCLUDED IN THE MONTHLY RENT. CLOSE TO RESTAURANTS, SHOPPING AND FREEWAYS. HURRY, THIS UNIT WILL NOT LAST LONG!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8140 N 107TH Avenue have any available units?
8140 N 107TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 8140 N 107TH Avenue have?
Some of 8140 N 107TH Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8140 N 107TH Avenue currently offering any rent specials?
8140 N 107TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8140 N 107TH Avenue pet-friendly?
No, 8140 N 107TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 8140 N 107TH Avenue offer parking?
No, 8140 N 107TH Avenue does not offer parking.
Does 8140 N 107TH Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 8140 N 107TH Avenue offers units with in unit laundry.
Does 8140 N 107TH Avenue have a pool?
Yes, 8140 N 107TH Avenue has a pool.
Does 8140 N 107TH Avenue have accessible units?
No, 8140 N 107TH Avenue does not have accessible units.
Does 8140 N 107TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8140 N 107TH Avenue has units with dishwashers.
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