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Peoria, AZ
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10748 W BEAUBIEN Drive
Last updated May 25 2020 at 5:07 AM

10748 W BEAUBIEN Drive

10748 West Beaubien Drive · No Longer Available
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Location

10748 West Beaubien Drive, Peoria, AZ 85373
Ventana Lakes

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
pool
racquetball court
media room
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10748 W BEAUBIEN Drive have any available units?
10748 W BEAUBIEN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 10748 W BEAUBIEN Drive have?
Some of 10748 W BEAUBIEN Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10748 W BEAUBIEN Drive currently offering any rent specials?
10748 W BEAUBIEN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 10748 W BEAUBIEN Drive pet-friendly?
No, 10748 W BEAUBIEN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 10748 W BEAUBIEN Drive offer parking?
Yes, 10748 W BEAUBIEN Drive offers parking.
Does 10748 W BEAUBIEN Drive have units with washers and dryers?
Yes, 10748 W BEAUBIEN Drive offers units with in unit laundry.
Does 10748 W BEAUBIEN Drive have a pool?
Yes, 10748 W BEAUBIEN Drive has a pool.
Does 10748 W BEAUBIEN Drive have accessible units?
No, 10748 W BEAUBIEN Drive does not have accessible units.
Does 10748 W BEAUBIEN Drive have units with dishwashers?
Yes, 10748 W BEAUBIEN Drive has units with dishwashers.
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