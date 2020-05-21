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Paradise Valley, AZ
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4223 E MARLETTE Avenue
Last updated May 21 2020 at 5:07 PM

4223 E MARLETTE Avenue

4223 East Marlette Avenue · No Longer Available
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Location

4223 East Marlette Avenue, Paradise Valley, AZ 85253

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
tennis court
**LEASE-OPTION WITH PURCHASE** LOCATED IN THE HIGHLY DESIRED GATED COMMUNITY OF CLEARVIEW EDITION IS THIS 5 BED, 5.5 BATH GORGEOUS HOME. SITUATED ON THE CORNER OF THE CUL-DE-SAC WITH ITS OWN PRIVATELY GATED DRIVEWAY. HOME HAS JUST BEEN UPDATED WITH A NEW ROOF, NEW FLOORING AND NEW PAINT ON BOTH THE EXTERIOR AND INTERIOR OF THE HOME. GREAT VIEWS OF CAMELBACK MOUNTAIN IN THE BACKGROUND. SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN. FORMAL DINING AND LIVING ROOM AREAS. PRIVATE OFFICE WITH BUILT-IN SHELVING AND FIREPLACE. KITCHEN AREA SURROUNDED BY AN EAT-UP BAR AREA, DUAL WALL OVENS, FRIDGE AND FREEZER WITH MATCHING OVERLAYS, LARGE CENTER KITCHEN ISLAND WITH ELECTRIC COOKTOP AND PREP SINK. BREAKFAST NOOK JUST OFF THE KITCHEN AREA. WARM AND INVITING GREAT ROOM AREA WITH WOOD BEAM CEILINGS, FIREPLACE AND BUILT-IN ENTERTAINMENT NICHE, DOUBLE FRENCH DOORS THAT LEAD YOU OUT TO THE COVERED PATIO. UPSTAIRS LOFT AREA WITH VAULTED WOOD BEAM CEILINGS, AND A FIREPLACE AND BUILT-IN ENTERTAINMENT NICHE ALONG WITH DOUBLE FRENCH DOORS OUT TO THE BALCONY. THE UPSTAIRS BALCONY PROVIDES SOME STELLAR VIEWS OF CAMELBACK MOUNTAIN! SPACIOUS MASTER SUITE AND BATH WITH JACUZZI TUB, SEPARATE SINK VANITIES, WALK-IN SHOWER. TWO ADDITIONAL BEDROOMS ON BOTH THE UPPER AND MAIN LEVELS WITH EN-SUITE BATHS. BOTH THE BALCONY AND COVERED PATIO EXTEND ACROSS THE ENTIRE BACKSIDE OF THE HOME. A BACKYARD THAT IS AN ENTERTAINER'S PARADISE. RAISED PATIO AREA WITH BUILT-IN BBQ AND KITCHEN AREA. PRIVATE POOL WITH WATERFALL FEATURE. NORTH/SOUTH FACING TENNIS COURT WITH LIGHTING. FRONT AND BACK YARD ARE BEAUTIFULLY LANDSCAPED WITH GRASS AND DESERT LANDSCAPING. PROPERTY IS SURROUNDED WITH MATURE LUSH TREES FOR THE ULTIMATE PRIVACY. THREE-CAR GARAGE ON SIDE OF HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4223 E MARLETTE Avenue have any available units?
4223 E MARLETTE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Paradise Valley, AZ.
What amenities does 4223 E MARLETTE Avenue have?
Some of 4223 E MARLETTE Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4223 E MARLETTE Avenue currently offering any rent specials?
4223 E MARLETTE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4223 E MARLETTE Avenue pet-friendly?
No, 4223 E MARLETTE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paradise Valley.
Does 4223 E MARLETTE Avenue offer parking?
Yes, 4223 E MARLETTE Avenue offers parking.
Does 4223 E MARLETTE Avenue have units with washers and dryers?
No, 4223 E MARLETTE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4223 E MARLETTE Avenue have a pool?
Yes, 4223 E MARLETTE Avenue has a pool.
Does 4223 E MARLETTE Avenue have accessible units?
No, 4223 E MARLETTE Avenue does not have accessible units.
Does 4223 E MARLETTE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4223 E MARLETTE Avenue has units with dishwashers.
Does 4223 E MARLETTE Avenue have units with air conditioning?
No, 4223 E MARLETTE Avenue does not have units with air conditioning.
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