711 S Hall Ave

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3BR 2BA house - formal dining and living room, elegant kitchen, large cabinet and counter top space - LARGE 3BR/2BA REMODELED HOME WITH LARGE FLOOR PLAN. THERE IS A FORMAL LIVING AND DINING ROOM, LARGE KITCHEN WITH EXTRA CABINET AND COUNTER TOP SPACE ALONG WITH A SEPARATE PANTRY, BUILT IN MICROWAVE, LARGE BACKYARD WITH A COVERED PATIO AND STORAGE SHED. THE HOME HAS A SOLAR SYSTEM.
OPEN HOUSE 01/18/2020
CROSS STREETS ARE GILBERT AND SOUTHERN RD.
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(RLNE5431166)