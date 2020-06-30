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711 S Hall Ave
Last updated January 22 2020 at 11:33 AM

711 S Hall Ave

711 South Hall · No Longer Available
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Location

711 South Hall, Mesa, AZ 85204
Reed Park

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
microwave
Unit Amenities
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
3BR 2BA house - formal dining and living room, elegant kitchen, large cabinet and counter top space - LARGE 3BR/2BA REMODELED HOME WITH LARGE FLOOR PLAN. THERE IS A FORMAL LIVING AND DINING ROOM, LARGE KITCHEN WITH EXTRA CABINET AND COUNTER TOP SPACE ALONG WITH A SEPARATE PANTRY, BUILT IN MICROWAVE, LARGE BACKYARD WITH A COVERED PATIO AND STORAGE SHED. THE HOME HAS A SOLAR SYSTEM.

OPEN HOUSE 01/18/2020

CROSS STREETS ARE GILBERT AND SOUTHERN RD.

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(RLNE5431166)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 711 S Hall Ave have any available units?
711 S Hall Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 711 S Hall Ave have?
Some of 711 S Hall Ave's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 711 S Hall Ave currently offering any rent specials?
711 S Hall Ave is not currently offering any rent specials.
Is 711 S Hall Ave pet-friendly?
Yes, 711 S Hall Ave is pet friendly.
Does 711 S Hall Ave offer parking?
No, 711 S Hall Ave does not offer parking.
Does 711 S Hall Ave have units with washers and dryers?
No, 711 S Hall Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 711 S Hall Ave have a pool?
No, 711 S Hall Ave does not have a pool.
Does 711 S Hall Ave have accessible units?
No, 711 S Hall Ave does not have accessible units.
Does 711 S Hall Ave have units with dishwashers?
No, 711 S Hall Ave does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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