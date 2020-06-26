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Mesa, AZ
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1021 S GREENFIELD Road
Last updated February 5 2020 at 10:40 PM

1021 S GREENFIELD Road

1021 S Greenfield Rd · No Longer Available
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Location

1021 S Greenfield Rd, Mesa, AZ 85206

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
pool table
garage
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1021 S GREENFIELD Road have any available units?
1021 S GREENFIELD Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 1021 S GREENFIELD Road have?
Some of 1021 S GREENFIELD Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1021 S GREENFIELD Road currently offering any rent specials?
1021 S GREENFIELD Road is not currently offering any rent specials.
Is 1021 S GREENFIELD Road pet-friendly?
No, 1021 S GREENFIELD Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 1021 S GREENFIELD Road offer parking?
Yes, 1021 S GREENFIELD Road offers parking.
Does 1021 S GREENFIELD Road have units with washers and dryers?
Yes, 1021 S GREENFIELD Road offers units with in unit laundry.
Does 1021 S GREENFIELD Road have a pool?
Yes, 1021 S GREENFIELD Road has a pool.
Does 1021 S GREENFIELD Road have accessible units?
No, 1021 S GREENFIELD Road does not have accessible units.
Does 1021 S GREENFIELD Road have units with dishwashers?
Yes, 1021 S GREENFIELD Road has units with dishwashers.
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