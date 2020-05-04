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Goodyear, AZ
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260 S 166TH Drive
Last updated July 26 2019 at 7:24 AM

260 S 166TH Drive

260 South 166th Drive · No Longer Available
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Location

260 South 166th Drive, Goodyear, AZ 85338
Canyon Trails

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
media room
BEAUTIFUL 1900 SQ FT SINGLE LEVEL HOME IN DESIRABLE CANYON TRAILS! 4 BEDROOM OR 3 BEDROOM WITH LARGE DEN/ OFFICE! OR USE AS GREAT THEATER ROOM! FORMAL LIVING AND DINING PLUS NICE FAMILY ROOM! BEAUTIFUL 18'' TILE THROUGHOUT, 2 TONE PAINT, 9 FOOT CEILINGS, PLANTATION SHUTTERS AND CUSTOM BLINDS! GORGEOUS, UPGRADED LIGHTING, GOURMET KITCHEN WITH GRANITE LOOK COUNTER TOPS, RAISED CHERRY CABINETS,BLACK APPLIANCES, BRUSHED NICKLE FIXTURES! ALL OPEN TO YOUR EAT-IN KITCHEN AND FAMILY ROOM! ENJOY THE EASE OF THIS MAINTENANCE FREE BACK YARD WITH ARTIFICIAL TURF AND ADDED PAVER DECK! NO REAR NEIGHBORS!CHARMING FRONT PORCH WITH AFTERNOON SHADE! THIS IS NOT YOUR AVERAGE RENTAL. WON'T LAST LONG AT THIS GREAT PRICE! TENANT TO VERIFY SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 260 S 166TH Drive have any available units?
260 S 166TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 260 S 166TH Drive have?
Some of 260 S 166TH Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 260 S 166TH Drive currently offering any rent specials?
260 S 166TH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 260 S 166TH Drive pet-friendly?
No, 260 S 166TH Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 260 S 166TH Drive offer parking?
Yes, 260 S 166TH Drive offers parking.
Does 260 S 166TH Drive have units with washers and dryers?
No, 260 S 166TH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 260 S 166TH Drive have a pool?
No, 260 S 166TH Drive does not have a pool.
Does 260 S 166TH Drive have accessible units?
No, 260 S 166TH Drive does not have accessible units.
Does 260 S 166TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 260 S 166TH Drive has units with dishwashers.
Does 260 S 166TH Drive have units with air conditioning?
No, 260 S 166TH Drive does not have units with air conditioning.
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