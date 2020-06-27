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Goodyear, AZ
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17308 W. Adams St.
Last updated July 27 2019 at 10:18 AM

17308 W. Adams St.

17308 West Adams Street · No Longer Available
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Location

17308 West Adams Street, Goodyear, AZ 85338
Canyon Trails West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
gym
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
range
Property Amenities
basketball court
gym
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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(RLNE5024956)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17308 W. Adams St. have any available units?
17308 W. Adams St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 17308 W. Adams St. have?
Some of 17308 W. Adams St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17308 W. Adams St. currently offering any rent specials?
17308 W. Adams St. is not currently offering any rent specials.
Is 17308 W. Adams St. pet-friendly?
Yes, 17308 W. Adams St. is pet friendly.
Does 17308 W. Adams St. offer parking?
No, 17308 W. Adams St. does not offer parking.
Does 17308 W. Adams St. have units with washers and dryers?
Yes, 17308 W. Adams St. offers units with in unit laundry.
Does 17308 W. Adams St. have a pool?
Yes, 17308 W. Adams St. has a pool.
Does 17308 W. Adams St. have accessible units?
No, 17308 W. Adams St. does not have accessible units.
Does 17308 W. Adams St. have units with dishwashers?
No, 17308 W. Adams St. does not have units with dishwashers.
Does 17308 W. Adams St. have units with air conditioning?
No, 17308 W. Adams St. does not have units with air conditioning.
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