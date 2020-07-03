All apartments in Goodyear
Find more places like 10441 S SANTA FE Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Goodyear, AZ
/
10441 S SANTA FE Lane
Last updated April 2 2020 at 6:08 PM

10441 S SANTA FE Lane

10441 South Santa Fe Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Goodyear
See all
2 Bedroom Apartments
See all
Apartments with Pools
See all
Apartments with Washer-Dryers
See all
Apartments with Balconies
See all

Location

10441 South Santa Fe Lane, Goodyear, AZ 85338
Estrella Mountain Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
HOME IS FOR SALE TOO, DON'T MISS SEEING THIS ONE-OF-A-KIND LAKEFRONT, CUL-DE-SAC PROPERTY WITH FABULOUS VIEW OF NORTH LAKE, AND FENCED POOL! OR, ENJOY ONE OF THE COMMUNITY POOLS WITH SLIDES, 72 ACRES OF LAKES FOR CATCH AND RELEASE FISHING AND SAILING, AND THE CHAMPIONSHIP GOLF COURSE NEARBY! SO MUCH TO DO ON YOUR PRIVATE ISLAND IN THIS ESTRELLA MOUNTAIN COMMUNITY. THIS HOME BOASTS OVER 2200 SQUARE FEET WITH SEPARATE LIVING/DINING AND FAMILY ROOMS. THE MASTER BEDROOM SUITE IS DOWNSTAIRS WITH ITS OWN PRIVATE EXIT TO THE POOL, SO MUCH MORE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10441 S SANTA FE Lane have any available units?
10441 S SANTA FE Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 10441 S SANTA FE Lane have?
Some of 10441 S SANTA FE Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10441 S SANTA FE Lane currently offering any rent specials?
10441 S SANTA FE Lane is not currently offering any rent specials.
Is 10441 S SANTA FE Lane pet-friendly?
No, 10441 S SANTA FE Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 10441 S SANTA FE Lane offer parking?
Yes, 10441 S SANTA FE Lane offers parking.
Does 10441 S SANTA FE Lane have units with washers and dryers?
No, 10441 S SANTA FE Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 10441 S SANTA FE Lane have a pool?
Yes, 10441 S SANTA FE Lane has a pool.
Does 10441 S SANTA FE Lane have accessible units?
No, 10441 S SANTA FE Lane does not have accessible units.
Does 10441 S SANTA FE Lane have units with dishwashers?
Yes, 10441 S SANTA FE Lane has units with dishwashers.
Does 10441 S SANTA FE Lane have units with air conditioning?
No, 10441 S SANTA FE Lane does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from an Employer (sample)
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Need a Roommate Agreement? (Template)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Evolution at Estrella Falls
15361 West Virginia Avenue
Goodyear, AZ 85395
The Maxx 159 by Mark-Taylor
1711 N 159th Ave
Goodyear, AZ 85395
Palm Valley Villas
4200 N Falcon Dr
Goodyear, AZ 85395
Avilla Centerra Crossings
15390 W Centerra Dr N
Goodyear, AZ 85338
Christopher Todd Communities at Estrella Commons
15385 W Fillmore St
Goodyear, AZ 85338
Acero Estrella Commons
15380 West Fillmore Street
Goodyear, AZ 85338
Amiya
1830 N 145th Ave
Goodyear, AZ 85395
Palm Valley
1891 N Litchfield Rd
Goodyear, AZ 85395

Similar Pages

Goodyear 1 Bedroom ApartmentsGoodyear 2 Bedroom Apartments
Goodyear Apartments with BalconiesGoodyear Apartments with Pools
Goodyear Apartments with Washer-DryersPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZ
Surprise, AZAvondale, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZFountain Hills, AZSun City, AZApache Junction, AZFlorence, AZ
Anthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZMaricopa, AZSan Tan Valley, AZBuckeye, AZCoolidge, AZSun City West, AZ

Nearby Neighborhoods

Palm Valley

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College