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Fountain Hills, AZ
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16255 E ROSETTA Drive
Last updated April 3 2020 at 1:56 PM

16255 E ROSETTA Drive

16255 East Rosetta Drive · (480) 242-3034
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Location

16255 East Rosetta Drive, Fountain Hills, AZ 85268

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 48 · Avail. now

$2,700

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2 Bed · 2 Bath · 1120 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16255 E ROSETTA Drive have any available units?
16255 E ROSETTA Drive has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16255 E ROSETTA Drive have?
Some of 16255 E ROSETTA Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16255 E ROSETTA Drive currently offering any rent specials?
16255 E ROSETTA Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 16255 E ROSETTA Drive pet-friendly?
No, 16255 E ROSETTA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fountain Hills.
Does 16255 E ROSETTA Drive offer parking?
Yes, 16255 E ROSETTA Drive does offer parking.
Does 16255 E ROSETTA Drive have units with washers and dryers?
No, 16255 E ROSETTA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 16255 E ROSETTA Drive have a pool?
Yes, 16255 E ROSETTA Drive has a pool.
Does 16255 E ROSETTA Drive have accessible units?
No, 16255 E ROSETTA Drive does not have accessible units.
Does 16255 E ROSETTA Drive have units with dishwashers?
Yes, 16255 E ROSETTA Drive has units with dishwashers.
Does 16255 E ROSETTA Drive have units with air conditioning?
Yes, 16255 E ROSETTA Drive has units with air conditioning.
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