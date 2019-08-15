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Buckeye, AZ
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25550 W Burgess Ln
Last updated August 15 2019 at 7:55 AM

25550 W Burgess Ln

25550 West Burgess Lane · No Longer Available
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Location

25550 West Burgess Lane, Buckeye, AZ 85326

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
garbage disposal
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
garage
25550 W BURGESS LN Buckeye, AZ 85326,

Subdivision: BUCKEYE 320

Year Built: 2006,

3 BEDRMS, DEN, LARGE GREAT RM. OPEN EAT-IN KITCHEN, MAPLE UPGRADED CABINETS WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES AND STAINLESS CABINET KNOBS AND DRAW PULLS. FULL MASTER BATH WITH SEPERATE TUB & SHOWER, DOUBLE SINKS & LARGE WALK IN CLOSET. ADORABLE CHILD'S RM. NETURAL TILE & CARPET. LOW E WINDOWS, FANS, CABLE, SOFT WATER SYSTEM, R/O SYSTEM, BRUSHED NICKLE HARDWARE, ALARM, POST ENSION FOUNDATION & GARAGE EPOXY FLOOR. BACKS TO COMMON AREA WITH VIEW FENCING, ADDITIONAL SLAB FOR TABLE AREA, COVERED PATIO & SIDE WALK FROM DRIVE TO BACKYARD.

Cross Streets: I-10 & MILLER Directions: I-10 WEST TO MILLER RD, SO (L) ON MILLER TO SOUTHERN, WEST (R) ON SOUTHERN TO 257TH AVE, SOUTH TO BURGESS, EAST TO HOME.

Lessee to verify all information.

Contact Dan: 623-512-2525 OR apply online at time2rent.com

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25550 W Burgess Ln have any available units?
25550 W Burgess Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckeye, AZ.
How much is rent in Buckeye, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buckeye Rent Report.
What amenities does 25550 W Burgess Ln have?
Some of 25550 W Burgess Ln's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25550 W Burgess Ln currently offering any rent specials?
25550 W Burgess Ln is not currently offering any rent specials.
Is 25550 W Burgess Ln pet-friendly?
No, 25550 W Burgess Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckeye.
Does 25550 W Burgess Ln offer parking?
Yes, 25550 W Burgess Ln offers parking.
Does 25550 W Burgess Ln have units with washers and dryers?
No, 25550 W Burgess Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 25550 W Burgess Ln have a pool?
No, 25550 W Burgess Ln does not have a pool.
Does 25550 W Burgess Ln have accessible units?
No, 25550 W Burgess Ln does not have accessible units.
Does 25550 W Burgess Ln have units with dishwashers?
Yes, 25550 W Burgess Ln has units with dishwashers.
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