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Buckeye, AZ
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23261 W LASSO Lane
Last updated June 18 2020 at 3:20 AM

23261 W LASSO Lane

23261 West Lasso Lane · No Longer Available
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Location

23261 West Lasso Lane, Buckeye, AZ 85326
Sundance

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23261 W LASSO Lane have any available units?
23261 W LASSO Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckeye, AZ.
How much is rent in Buckeye, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buckeye Rent Report.
What amenities does 23261 W LASSO Lane have?
Some of 23261 W LASSO Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23261 W LASSO Lane currently offering any rent specials?
23261 W LASSO Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 23261 W LASSO Lane pet-friendly?
No, 23261 W LASSO Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckeye.
Does 23261 W LASSO Lane offer parking?
Yes, 23261 W LASSO Lane does offer parking.
Does 23261 W LASSO Lane have units with washers and dryers?
No, 23261 W LASSO Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 23261 W LASSO Lane have a pool?
No, 23261 W LASSO Lane does not have a pool.
Does 23261 W LASSO Lane have accessible units?
No, 23261 W LASSO Lane does not have accessible units.
Does 23261 W LASSO Lane have units with dishwashers?
Yes, 23261 W LASSO Lane has units with dishwashers.
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