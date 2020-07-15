All apartments in Virginia Beach
Find more places like 3288 Page Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Virginia Beach, VA
/
3288 Page Avenue
Last updated July 14 2020 at 11:05 PM

3288 Page Avenue

3288 Page Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Virginia Beach
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all

Location

3288 Page Avenue, Virginia Beach, VA 23451

Amenities

in unit laundry
putting green
dishwasher
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
game room
pool
putting green
tennis court
WELCOME TO BEACH LIVING! ENJOY MANY AMENITIES INCLUDING POOL, TENNIS COURTS, PUTTING GREEN, PARTY ROOM, GAME ROOM, LIBRARY & EXERCISE ROOM. PRIVATE BEACH ACCESS & PLENTY OF RESTAURANTS WITHIN WALKING DISTANCE. DON'T MISS OUT ON THIS GREAT CONDO! NEW WINDOWS & NEWER HOT WATER TANK, HVAC, MICROWAVE, STOVE & WASHER/DRYER. BOTH BATHS HAVE BEEN UPDATED. RENT INCLUDES WATER, SEWER, TRASH, SECURITY, BASIC CABLE, MASTER INSURANCE & FLOOD POLICY. YOU WILL NEED RENTER'S INSURANCE. APPLICATION FEE IS $45 PER ADULT PAYABLE IN CASHIER'S CHECKS ONLY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3288 Page Avenue have any available units?
3288 Page Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Virginia Beach, VA.
How much is rent in Virginia Beach, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Virginia Beach Rent Report.
What amenities does 3288 Page Avenue have?
Some of 3288 Page Avenue's amenities include in unit laundry, putting green, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3288 Page Avenue currently offering any rent specials?
3288 Page Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 3288 Page Avenue pet-friendly?
No, 3288 Page Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Virginia Beach.
Does 3288 Page Avenue offer parking?
No, 3288 Page Avenue does not offer parking.
Does 3288 Page Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3288 Page Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3288 Page Avenue have a pool?
Yes, 3288 Page Avenue has a pool.
Does 3288 Page Avenue have accessible units?
No, 3288 Page Avenue does not have accessible units.
Does 3288 Page Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3288 Page Avenue has units with dishwashers.
Helpful Articles
11 Questions to Ask Potential Roommates
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
What Makes Your Apartment Cost More?
Best Cities for Pets 2019
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Weblin Place Apartments
5670 Weblin Dr
Virginia Beach, VA 23462
Aqua on 25th
300 25th St
Virginia Beach, VA 23451
Windsong Apartment Homes
2352 Windway Ln
Virginia Beach, VA 23455
Thalia Gardens
4129 Inverness Rd
Virginia Beach, VA 23452
Bridle Creek Apartments
1508 Halter Dr
Virginia Beach, VA 23464
The Pearl at Marina Shores
2110 Marina Shores Dr
Virginia Beach, VA 23451
Woodberry Forest Apartments
914 S Oriole Cir
Virginia Beach, VA 23451
Kings Grant Landing
1000 Sir Timothy Dr
Virginia Beach, VA 23452

Similar Pages

Virginia Beach 1 BedroomsVirginia Beach 2 Bedrooms
Virginia Beach Dog Friendly ApartmentsVirginia Beach Pet Friendly Places
Virginia Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Norfolk, VAChesapeake, VANewport News, VAHampton, VA
Portsmouth, VASuffolk, VAWilliamsburg, VA
Elizabeth City, NCPoquoson, VACarrollton, VA

Nearby Neighborhoods

Northwest Virginia BeachNortheast Virginia Beach
North Central

Apartments Near Colleges

Hampton UniversityCollege of William and Mary
Christopher Newport UniversityEastern Virginia Medical School
Norfolk State University