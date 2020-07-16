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Virginia Beach, VA
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2533 SAN MARCO Court
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

2533 SAN MARCO Court

2533 San Marco Court · (757) 467-9555
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Location

2533 San Marco Court, Virginia Beach, VA 23456
Lago Mar

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$2,550

5 Bed · 3 Bath · 3000 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
ceiling fan
fireplace
microwave
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2533 SAN MARCO Court have any available units?
2533 SAN MARCO Court has a unit available for $2,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Virginia Beach, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Virginia Beach Rent Report.
What amenities does 2533 SAN MARCO Court have?
Some of 2533 SAN MARCO Court's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2533 SAN MARCO Court currently offering any rent specials?
2533 SAN MARCO Court is not currently offering any rent specials.
Is 2533 SAN MARCO Court pet-friendly?
No, 2533 SAN MARCO Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Virginia Beach.
Does 2533 SAN MARCO Court offer parking?
Yes, 2533 SAN MARCO Court offers parking.
Does 2533 SAN MARCO Court have units with washers and dryers?
Yes, 2533 SAN MARCO Court offers units with in unit laundry.
Does 2533 SAN MARCO Court have a pool?
No, 2533 SAN MARCO Court does not have a pool.
Does 2533 SAN MARCO Court have accessible units?
No, 2533 SAN MARCO Court does not have accessible units.
Does 2533 SAN MARCO Court have units with dishwashers?
Yes, 2533 SAN MARCO Court has units with dishwashers.
Interested in 2533 SAN MARCO Court?
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