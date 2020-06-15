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2309 Charing Cross Road
Last updated June 6 2020 at 10:54 PM

2309 Charing Cross Road

2309 Charing Cross Road · (757) 361-0106
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Location

2309 Charing Cross Road, Virginia Beach, VA 23456
Foxfire

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,750

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3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2309 Charing Cross Road have any available units?
2309 Charing Cross Road has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Virginia Beach, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Virginia Beach Rent Report.
What amenities does 2309 Charing Cross Road have?
Some of 2309 Charing Cross Road's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2309 Charing Cross Road currently offering any rent specials?
2309 Charing Cross Road isn't currently offering any rent specials.
Is 2309 Charing Cross Road pet-friendly?
No, 2309 Charing Cross Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Virginia Beach.
Does 2309 Charing Cross Road offer parking?
Yes, 2309 Charing Cross Road does offer parking.
Does 2309 Charing Cross Road have units with washers and dryers?
Yes, 2309 Charing Cross Road offers units with in unit laundry.
Does 2309 Charing Cross Road have a pool?
No, 2309 Charing Cross Road does not have a pool.
Does 2309 Charing Cross Road have accessible units?
No, 2309 Charing Cross Road does not have accessible units.
Does 2309 Charing Cross Road have units with dishwashers?
Yes, 2309 Charing Cross Road has units with dishwashers.
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