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2089 Tazewell Road
Last updated June 7 2020 at 11:12 AM

2089 Tazewell Road

2089 Tazewell Road · (757) 875-9000
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Location

2089 Tazewell Road, Virginia Beach, VA 23455
Ocean Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,850

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3 Bed · 4 Bath · 2460 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2089 Tazewell Road have any available units?
2089 Tazewell Road has a unit available for $2,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Virginia Beach, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Virginia Beach Rent Report.
What amenities does 2089 Tazewell Road have?
Some of 2089 Tazewell Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2089 Tazewell Road currently offering any rent specials?
2089 Tazewell Road isn't currently offering any rent specials.
Is 2089 Tazewell Road pet-friendly?
No, 2089 Tazewell Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Virginia Beach.
Does 2089 Tazewell Road offer parking?
Yes, 2089 Tazewell Road does offer parking.
Does 2089 Tazewell Road have units with washers and dryers?
Yes, 2089 Tazewell Road offers units with in unit laundry.
Does 2089 Tazewell Road have a pool?
No, 2089 Tazewell Road does not have a pool.
Does 2089 Tazewell Road have accessible units?
No, 2089 Tazewell Road does not have accessible units.
Does 2089 Tazewell Road have units with dishwashers?
Yes, 2089 Tazewell Road has units with dishwashers.
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