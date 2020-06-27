All apartments in Manassas
Find more places like 9305 WEST ST #A.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Manassas, VA
/
9305 WEST ST #A
Last updated August 29 2019 at 10:44 AM

9305 WEST ST #A

9305 West St · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Manassas
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments under $1500
See all

Location

9305 West St, Manassas, VA 20110

Amenities

patio / balcony
parking
oven
refrigerator
Unit Amenities
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
AVAILABLE NOW! CHARMING 1 BEDROOM/1 BATHROOM APARTMENT IN THE HEART OF OLD TOWN MANASSAS*ENTRY LEVEL UNIT, COVERED FRONT PORCH*HIGH CEILINGS*SPACIOUS AND SUN-FILLED BEDROOM, LIVING ROOM, FULL BATHROOM AND EAT-IN KTICHEN*AMPLE ON STREET PARKING*WALKING DISTANCE TO RESTAURANTS, SHOPS, VRE & MORE!*OWNER PAYS GAS, WATER, SEWER & LAWN MAINTENANCE*TENANT RESPONSIBLE FOR ELECTRIC, TRASH, STORM WATER*NEW LVT FLOORING THROUGHOUT UNIT, FRESHLY PAINTED, NEW BATHROOM VANITY, NEW BLACK OVEN WITH HOOD

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9305 WEST ST #A have any available units?
9305 WEST ST #A doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Manassas, VA.
What amenities does 9305 WEST ST #A have?
Some of 9305 WEST ST #A's amenities include patio / balcony, parking, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9305 WEST ST #A currently offering any rent specials?
9305 WEST ST #A is not currently offering any rent specials.
Is 9305 WEST ST #A pet-friendly?
No, 9305 WEST ST #A is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Manassas.
Does 9305 WEST ST #A offer parking?
Yes, 9305 WEST ST #A offers parking.
Does 9305 WEST ST #A have units with washers and dryers?
No, 9305 WEST ST #A does not offer units with in unit laundry.
Does 9305 WEST ST #A have a pool?
No, 9305 WEST ST #A does not have a pool.
Does 9305 WEST ST #A have accessible units?
No, 9305 WEST ST #A does not have accessible units.
Does 9305 WEST ST #A have units with dishwashers?
No, 9305 WEST ST #A does not have units with dishwashers.
Does 9305 WEST ST #A have units with air conditioning?
No, 9305 WEST ST #A does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
What Makes Your Apartment Cost More?
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
How to Rent an Apartment Out of State
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Westgate Apartments & Townhomes
8025 Ashland Ave
Manassas, VA 20109
TGM Sudley Crossing
10819 Gambril Dr
Manassas, VA 20109
Masons Keepe
9000 Landings Dr
Manassas, VA 20109
Soldiers Ridge Apartments
11201 Soldiers Ridge Cir
Manassas, VA 20109
Parq 170 at City Center
170 Market St
Manassas, VA 20111
Amberton
11989 Coverstone Hill Cir
Manassas, VA 20109
The Point at Manassas
11212 Chatterly Loop
Manassas, VA 20109
Regency Place
11201 Partnership Lane
Manassas, VA 20109

Similar Pages

Manassas 1 BedroomsManassas 2 Bedrooms
Manassas Apartments with ParkingManassas Pet Friendly Places
Manassas Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDGermantown, MDBethesda, MDGaithersburg, MD
Reston, VANorth Bethesda, MDCentreville, VAFairfax, VAWaldorf, MDAshburn, VAWheaton, MDFredericksburg, VA
Herndon, VALeesburg, VATysons Corner, VAFalls Church, VAMcLean, VAFair Oaks, VAAnnandale, VAMcNair, VA

Nearby Neighborhoods

Bloom Crossing

Apartments Near Colleges

University of Mary WashingtonMarymount University
Northern Virginia Community CollegeAmerican University
Catholic University of America