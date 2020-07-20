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Loudoun County, VA
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43800 BENT CREEK TER
Last updated May 21 2020 at 2:59 AM

43800 BENT CREEK TER

43800 Bent Creek Terrace · No Longer Available
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Location

43800 Bent Creek Terrace, Loudoun County, VA 20176

Amenities

hardwood floors
garage
walk in closets
pool
clubhouse
fireplace
Unit Amenities
carpet
fireplace
hardwood floors
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
APPLY AT LONGANDFOSTER.COM- SEARCH BY RENTAL AND THE PROPERTY ADDRESS AND CLICK ON APPLICATION LINK... BEAUTIFUL 3-LEVEL GEORGETOWN STYLE TOWNHOUSE NEARBY TO POOLS , CONFLUENCE PARK AND THE RIVER CREEK CLUBHOUSE WITH RESTAURANT ON THE POTOMAC RIVER... OPEN MAIN LEVEL FLOORPLAN WITH 2-SIDED GAS FIREPLACE... WALL OF WINDOWS IN KITCHEN/FAMILY ROOM... HARDWOOD FLOORS ON MAIN LEVEL... SPACIOUS MASTER SUITE WITH VAULTED CEILING, LUXURY BATH AND LARGE WALK-IN CLOSET... 2-CAR REAR ENTRY GARAGE... NEW CARPET TO BE INSTALLED 4/6/20... ENJOY RIVER CREEK'S RESORT-LIKE AMENITIES ON THE POTOMAC RIVER

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 43800 BENT CREEK TER have any available units?
43800 BENT CREEK TER doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Loudoun County, VA.
What amenities does 43800 BENT CREEK TER have?
Some of 43800 BENT CREEK TER's amenities include hardwood floors, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 43800 BENT CREEK TER currently offering any rent specials?
43800 BENT CREEK TER is not currently offering any rent specials.
Is 43800 BENT CREEK TER pet-friendly?
No, 43800 BENT CREEK TER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Loudoun County.
Does 43800 BENT CREEK TER offer parking?
Yes, 43800 BENT CREEK TER offers parking.
Does 43800 BENT CREEK TER have units with washers and dryers?
No, 43800 BENT CREEK TER does not offer units with in unit laundry.
Does 43800 BENT CREEK TER have a pool?
Yes, 43800 BENT CREEK TER has a pool.
Does 43800 BENT CREEK TER have accessible units?
No, 43800 BENT CREEK TER does not have accessible units.
Does 43800 BENT CREEK TER have units with dishwashers?
No, 43800 BENT CREEK TER does not have units with dishwashers.
Does 43800 BENT CREEK TER have units with air conditioning?
No, 43800 BENT CREEK TER does not have units with air conditioning.
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