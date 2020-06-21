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Leesburg, VA
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1129 HUNTMASTER TERRACE NE
Last updated June 13 2020 at 5:45 PM

1129 HUNTMASTER TERRACE NE

1129 Huntmaster Terrace Northeast · (703) 754-1770
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Location

1129 Huntmaster Terrace Northeast, Leesburg, VA 20176

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 201 · Avail. now

$1,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1003 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
pool
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
basketball court
on-site laundry
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1129 HUNTMASTER TERRACE NE have any available units?
1129 HUNTMASTER TERRACE NE has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1129 HUNTMASTER TERRACE NE have?
Some of 1129 HUNTMASTER TERRACE NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1129 HUNTMASTER TERRACE NE currently offering any rent specials?
1129 HUNTMASTER TERRACE NE isn't currently offering any rent specials.
Is 1129 HUNTMASTER TERRACE NE pet-friendly?
Yes, 1129 HUNTMASTER TERRACE NE is pet friendly.
Does 1129 HUNTMASTER TERRACE NE offer parking?
No, 1129 HUNTMASTER TERRACE NE does not offer parking.
Does 1129 HUNTMASTER TERRACE NE have units with washers and dryers?
Yes, 1129 HUNTMASTER TERRACE NE offers units with in unit laundry.
Does 1129 HUNTMASTER TERRACE NE have a pool?
Yes, 1129 HUNTMASTER TERRACE NE has a pool.
Does 1129 HUNTMASTER TERRACE NE have accessible units?
No, 1129 HUNTMASTER TERRACE NE does not have accessible units.
Does 1129 HUNTMASTER TERRACE NE have units with dishwashers?
Yes, 1129 HUNTMASTER TERRACE NE has units with dishwashers.
Does 1129 HUNTMASTER TERRACE NE have units with air conditioning?
No, 1129 HUNTMASTER TERRACE NE does not have units with air conditioning.
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