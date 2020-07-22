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Lake Ridge, VA
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12313 CINNAMON STREET
Last updated October 8 2019 at 3:25 AM

12313 CINNAMON STREET

12313 Cinnamon Street · No Longer Available
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Location

12313 Cinnamon Street, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
recently renovated
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
FRESHLY UPDATED THREE BEDROOM TOWN HOME IN THE LAKE RIDGE COMMUNITY. NEW WINDOWS THROUGHOUT. KITCHEN HAS FRESHLY PAINTED CABINETS AND NEW LAMINATE FLOORING WITH A BRIGHT BEAUTIFUL NEW COUNTER. NEW STOVE WITH NEWER REFRIGERATOR AND DISHWASHER. NEW CARPETING THROUGHOUT. COMPLETE INTERIOR HAS BEEN PAINTED. PLENTY OF STORAGE. NICE SIZE UTILITY ROOM WHERE YOU CAN CONNECT YOUR OWN WASHER AND DRYER. LOTS OF NATURAL SUNLIGHT TO ENHANCE THE HOME. GREAT LOCATION NEAR COMMUTER LOT AND PUBLIC TRANSPORTATION. PLENTY OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT NEARBY. LAKE RIDGE BOASTS GREAT AMENITIES FOR USE WITHIN THE ASSOCIATION. ON LINE APPLICATIONS ONLY. SECURED FUNDS REQUIRED FOR SECURITY DEPOSIT, PET DEPOSIT (IF APPLICABLE) AND FIRST MONTH'S RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12313 CINNAMON STREET have any available units?
12313 CINNAMON STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 12313 CINNAMON STREET have?
Some of 12313 CINNAMON STREET's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12313 CINNAMON STREET currently offering any rent specials?
12313 CINNAMON STREET is not currently offering any rent specials.
Is 12313 CINNAMON STREET pet-friendly?
Yes, 12313 CINNAMON STREET is pet friendly.
Does 12313 CINNAMON STREET offer parking?
No, 12313 CINNAMON STREET does not offer parking.
Does 12313 CINNAMON STREET have units with washers and dryers?
Yes, 12313 CINNAMON STREET offers units with in unit laundry.
Does 12313 CINNAMON STREET have a pool?
No, 12313 CINNAMON STREET does not have a pool.
Does 12313 CINNAMON STREET have accessible units?
No, 12313 CINNAMON STREET does not have accessible units.
Does 12313 CINNAMON STREET have units with dishwashers?
Yes, 12313 CINNAMON STREET has units with dishwashers.
Does 12313 CINNAMON STREET have units with air conditioning?
No, 12313 CINNAMON STREET does not have units with air conditioning.
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