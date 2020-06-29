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137 Weston Court
Last updated July 23 2019 at 3:11 AM

137 Weston Court

137 Weston Court · No Longer Available
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Location

137 Weston Court, Rockwall, TX 75032

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 700
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 137 Weston Court have any available units?
137 Weston Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rockwall, TX.
What amenities does 137 Weston Court have?
Some of 137 Weston Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 137 Weston Court currently offering any rent specials?
137 Weston Court is not currently offering any rent specials.
Is 137 Weston Court pet-friendly?
Yes, 137 Weston Court is pet friendly.
Does 137 Weston Court offer parking?
Yes, 137 Weston Court offers parking.
Does 137 Weston Court have units with washers and dryers?
No, 137 Weston Court does not offer units with in unit laundry.
Does 137 Weston Court have a pool?
No, 137 Weston Court does not have a pool.
Does 137 Weston Court have accessible units?
No, 137 Weston Court does not have accessible units.
Does 137 Weston Court have units with dishwashers?
Yes, 137 Weston Court has units with dishwashers.
Does 137 Weston Court have units with air conditioning?
No, 137 Weston Court does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 700
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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