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2316 Micarta Drive
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2316 Micarta Drive

2316 Micarta Drive · No Longer Available
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Location

2316 Micarta Drive, Plano, TX 75025
Hunters Glen

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2316 Micarta Drive have any available units?
2316 Micarta Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 2316 Micarta Drive have?
Some of 2316 Micarta Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2316 Micarta Drive currently offering any rent specials?
2316 Micarta Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2316 Micarta Drive pet-friendly?
No, 2316 Micarta Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 2316 Micarta Drive offer parking?
Yes, 2316 Micarta Drive offers parking.
Does 2316 Micarta Drive have units with washers and dryers?
No, 2316 Micarta Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2316 Micarta Drive have a pool?
Yes, 2316 Micarta Drive has a pool.
Does 2316 Micarta Drive have accessible units?
No, 2316 Micarta Drive does not have accessible units.
Does 2316 Micarta Drive have units with dishwashers?
Yes, 2316 Micarta Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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