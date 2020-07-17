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3026 Fredna Pl
Last updated June 30 2020 at 7:43 AM

3026 Fredna Pl

3026 Fredna Place · (432) 684-8202
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

3026 Fredna Place, Midland, TX 79707
Wydewood Estates

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,700

3 Bed · 2 Bath · 1560 sqft

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Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3026 Fredna Pl have any available units?
3026 Fredna Pl has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3026 Fredna Pl have?
Some of 3026 Fredna Pl's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3026 Fredna Pl currently offering any rent specials?
3026 Fredna Pl is not currently offering any rent specials.
Is 3026 Fredna Pl pet-friendly?
Yes, 3026 Fredna Pl is pet friendly.
Does 3026 Fredna Pl offer parking?
Yes, 3026 Fredna Pl offers parking.
Does 3026 Fredna Pl have units with washers and dryers?
No, 3026 Fredna Pl does not offer units with in unit laundry.
Does 3026 Fredna Pl have a pool?
No, 3026 Fredna Pl does not have a pool.
Does 3026 Fredna Pl have accessible units?
No, 3026 Fredna Pl does not have accessible units.
Does 3026 Fredna Pl have units with dishwashers?
Yes, 3026 Fredna Pl has units with dishwashers.
Does 3026 Fredna Pl have units with air conditioning?
Yes, 3026 Fredna Pl has units with air conditioning.
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