3026 Fredna Pl

Amenities
FABULOUS 3 BED/2 BATH HOME IN QUIET NEIGHBORHOOD! COZY FIREPLACE IN LIVING AREA W/SOARING CEILINGS! SEQUESTERED MASTER BEDROOM W/DUAL SINKS & WALK-IN SHOWER IN BATHROOM! CARPET & TILE THROUGHOUT! COVERED PATIO IN BACKYARD! 2 CAR GARAGE! NO SMOKING! ALL APPLICANTS 18 AND OVER MUST FILL OUT APPLICATION AND PAY $50 APPLICATION FEE! CASHIERS CHECK OR MONEY ORDER ONLY! MUST PASS CREDIT & BACKGROUND CHECK! MINIMUM 550 CREDIT SCORE REQUIRED! PETS ALLOWED UPON APPROVAL WITH $500 PET DEPOSIT PER PET! NO GUARD DOGS ALLOWED: PITBULLS, GERMAN SHEPHERDS, ROTTWEILERS, DOBERMAN PINSCHERS, OR AMERICAN BULLDOGS!