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McKinney, TX
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114 Gwendola Drive
Last updated July 3 2020 at 3:14 AM

114 Gwendola Drive

114 Gwendola Drive · No Longer Available
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Location

114 Gwendola Drive, McKinney, TX 75071

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
carport
recently renovated
microwave
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 114 Gwendola Drive have any available units?
114 Gwendola Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 114 Gwendola Drive have?
Some of 114 Gwendola Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 114 Gwendola Drive currently offering any rent specials?
114 Gwendola Drive is not currently offering any rent specials.
Is 114 Gwendola Drive pet-friendly?
No, 114 Gwendola Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 114 Gwendola Drive offer parking?
Yes, 114 Gwendola Drive offers parking.
Does 114 Gwendola Drive have units with washers and dryers?
No, 114 Gwendola Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 114 Gwendola Drive have a pool?
No, 114 Gwendola Drive does not have a pool.
Does 114 Gwendola Drive have accessible units?
No, 114 Gwendola Drive does not have accessible units.
Does 114 Gwendola Drive have units with dishwashers?
Yes, 114 Gwendola Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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