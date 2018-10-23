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733 Oakland Street
Last updated March 3 2020 at 9:06 PM

733 Oakland Street

733 Oakland Street · No Longer Available
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Location

733 Oakland Street, Grand Prairie, TX 75052

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
internet access
SHORT TERM CORPORATE HOUSING $106 PER DIEM; MINIMUM STAY 6 MONTHS: SLEEPS 5 to 6
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THIS IS A MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 733 Oakland Street have any available units?
733 Oakland Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Grand Prairie, TX.
How much is rent in Grand Prairie, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Grand Prairie Rent Report.
What amenities does 733 Oakland Street have?
Some of 733 Oakland Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 733 Oakland Street currently offering any rent specials?
733 Oakland Street is not currently offering any rent specials.
Is 733 Oakland Street pet-friendly?
No, 733 Oakland Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Grand Prairie.
Does 733 Oakland Street offer parking?
No, 733 Oakland Street does not offer parking.
Does 733 Oakland Street have units with washers and dryers?
Yes, 733 Oakland Street offers units with in unit laundry.
Does 733 Oakland Street have a pool?
No, 733 Oakland Street does not have a pool.
Does 733 Oakland Street have accessible units?
No, 733 Oakland Street does not have accessible units.
Does 733 Oakland Street have units with dishwashers?
Yes, 733 Oakland Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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