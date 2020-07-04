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2718 Sun Rise Lane
Last updated February 22 2020 at 2:59 AM

2718 Sun Rise Lane

2718 Sun Rise Lane · No Longer Available
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Location

2718 Sun Rise Lane, Grand Prairie, TX 75052

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
playground
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2718 Sun Rise Lane have any available units?
2718 Sun Rise Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Grand Prairie, TX.
How much is rent in Grand Prairie, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Grand Prairie Rent Report.
What amenities does 2718 Sun Rise Lane have?
Some of 2718 Sun Rise Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2718 Sun Rise Lane currently offering any rent specials?
2718 Sun Rise Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2718 Sun Rise Lane pet-friendly?
No, 2718 Sun Rise Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Grand Prairie.
Does 2718 Sun Rise Lane offer parking?
Yes, 2718 Sun Rise Lane offers parking.
Does 2718 Sun Rise Lane have units with washers and dryers?
No, 2718 Sun Rise Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2718 Sun Rise Lane have a pool?
Yes, 2718 Sun Rise Lane has a pool.
Does 2718 Sun Rise Lane have accessible units?
No, 2718 Sun Rise Lane does not have accessible units.
Does 2718 Sun Rise Lane have units with dishwashers?
Yes, 2718 Sun Rise Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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