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Frisco, TX
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1484 Bent Tree Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1484 Bent Tree Drive

1484 Bent Tree Drive · No Longer Available
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Location

1484 Bent Tree Drive, Frisco, TX 75034

Amenities

granite counters
recently renovated
stainless steel
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
fireplace
granite counters
microwave
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1484 Bent Tree Drive have any available units?
1484 Bent Tree Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 1484 Bent Tree Drive have?
Some of 1484 Bent Tree Drive's amenities include granite counters, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1484 Bent Tree Drive currently offering any rent specials?
1484 Bent Tree Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1484 Bent Tree Drive pet-friendly?
No, 1484 Bent Tree Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 1484 Bent Tree Drive offer parking?
No, 1484 Bent Tree Drive does not offer parking.
Does 1484 Bent Tree Drive have units with washers and dryers?
No, 1484 Bent Tree Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1484 Bent Tree Drive have a pool?
Yes, 1484 Bent Tree Drive has a pool.
Does 1484 Bent Tree Drive have accessible units?
No, 1484 Bent Tree Drive does not have accessible units.
Does 1484 Bent Tree Drive have units with dishwashers?
No, 1484 Bent Tree Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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