All apartments in Frisco
Find more places like 11816 Canoe Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Frisco, TX
/
11816 Canoe Road
Last updated November 28 2019 at 6:30 AM

11816 Canoe Road

11816 Canoe Road · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Frisco
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

11816 Canoe Road, Frisco, TX 75035

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
UPDATED, COZY, LIGHT & BRIGHT 1-STORY HOME IN EXEMPLARY FRISCO ISD WITH 3 BEDROOMS, 2 BATHS & 1 LIVING AREA. NEW PAINT INSIDE & OUTSIDE, NEW ROOF, BRAND NEW LUXURY VINYL PLANK & CERAMIC TILES FLOORING THROUGHOUT. GOURMET KITCHEN WITH BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES. MASTER BEDROOM WITH ATTACHED BATH & WI CLOSET. 2 SECONDARY SPECIOUS BEDROOMS WITH CLOSETS. BIG BACKYARD. FANS, BLINDS, CUSTOM PAINT, ATTACHED GARAGE, COMMUNITY POOL & MUCH MORE. CLOSE TO MAJOR HIGHWAYS, ENTERTAINMENT, RESTAURANTS & SHOPPING!! WASHER & DRYER INCLUDED!! HURRY IT WILL NOT LAST LONG!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11816 Canoe Road have any available units?
11816 Canoe Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 11816 Canoe Road have?
Some of 11816 Canoe Road's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11816 Canoe Road currently offering any rent specials?
11816 Canoe Road is not currently offering any rent specials.
Is 11816 Canoe Road pet-friendly?
No, 11816 Canoe Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 11816 Canoe Road offer parking?
Yes, 11816 Canoe Road offers parking.
Does 11816 Canoe Road have units with washers and dryers?
Yes, 11816 Canoe Road offers units with in unit laundry.
Does 11816 Canoe Road have a pool?
Yes, 11816 Canoe Road has a pool.
Does 11816 Canoe Road have accessible units?
No, 11816 Canoe Road does not have accessible units.
Does 11816 Canoe Road have units with dishwashers?
Yes, 11816 Canoe Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
9 Tips for Moving with Your Pet
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
How to Write a Rental Reference Letter from an Employer (sample)
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Atherton
8655 Brookhollow Boulevard
Frisco, TX 75034
Satori Frisco
11900 Research Rd
Frisco, TX 75033
Station House
4141 Frisco Green Ave
Frisco, TX 75034
Capitol at Stonebriar
9600 Gaylord Pkwy
Frisco, TX 75034
Stonebriar of Frisco
5200 Town and Country Blvd
Frisco, TX 75034
Wade Crossing
9399 Wade Boulevard
Frisco, TX 75035
Lucia
4848 Grand Gate Way
Frisco, TX 75034
Bell Stonebriar
5250 Town and Country Blvd
Frisco, TX 75034

Similar Pages

Frisco 1 BedroomsFrisco 2 Bedrooms
Frisco 2 Bedrooms, 2 BathroomsFrisco Apartments with Pool
Frisco Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Carrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TX
Bedford, TXGrapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX

Nearby Neighborhoods

Stonebriar

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District