7212 Indiana Avenue

Amenities

patio / balcony hardwood floors garbage disposal dishwasher parking air conditioning

Unit Amenities air conditioning dishwasher fireplace garbage disposal hardwood floors microwave patio / balcony Property Amenities parking

Curb appeal welcomes you home! Great use of space with large living area w-wood burning FP, built-in shelves & French doors to the backyard! Breakfast area with bay window and quaint kitchen that has a built-in microwave & extra pantry closet. Tiled entry steps into the great-sized Master bedroom w-a chair rail & spacious master bath. Wood laminate in all wet areas & high ceilings! .

El atractivo exterior te da la bienvenida a casa! Excelente uso del espacio con una gran sala con chimenea de lena, puertas doble al patio trasero! Area de desayuno con ventanal y cocina pintoresca que tiene un microondas incorporado y un armario de despensa adicional. Piso con azulejos a la entrada con un gran dormitorio principal y amplio bano principal. Laminado de madera en todas las areas humedas y techos altos! No te lo pierdas, no durara mucho!.



More info & apply online at https://hunt.com/apartments-for-rent/fort-worth-tx?lid=12542975



No Pets Allowed



(RLNE5125750)