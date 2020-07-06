All apartments in Fort Worth
Find more places like 5724 Monterrey Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fort Worth, TX
/
5724 Monterrey Drive
Last updated February 20 2020 at 9:36 AM

5724 Monterrey Drive

5724 Monterrey Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Fort Worth
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all

Location

5724 Monterrey Drive, Fort Worth, TX 76112
Eastern Hills

Amenities

dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
Open House Sat.FEB 22 10-2 and Sun. FEB 23, 1-5!! BEAUTIFUL 2777 SQFT SINGLE STORY HOME SITS ON A HUGE POOL SIZED LOT! ESTABLISHED NEIGHBORHOOD WITH TREE LINED STREETS! CONVENIENT TO DOWNTOWN FORT WORTH, ARLINGTON AND DALLAS! REMODELED BOTH INSIDE AND OUT!! A LIVING ROOM WITH VAULTED BEAM CEILING, 2 FIREPLACES, A FLEX SPACE THAT CAN SERVE AS A 4TH BEDROOM, MOTHER-IN-LAW SUITE, THIRD LIVING OR MAN CAVE! HUGE NEW GUEST BATHROOM HAS BEEN ADDED, NEW FIXTURES, RECESSED LIGHTS, NEW CARPET, TILE, STAINLESS STEEL APPLIANCES, CUSTOM COUNTER TOP!! For sale and for lease. Lease price is $1850

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5724 Monterrey Drive have any available units?
5724 Monterrey Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 5724 Monterrey Drive have?
Some of 5724 Monterrey Drive's amenities include dishwasher, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5724 Monterrey Drive currently offering any rent specials?
5724 Monterrey Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5724 Monterrey Drive pet-friendly?
No, 5724 Monterrey Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 5724 Monterrey Drive offer parking?
Yes, 5724 Monterrey Drive offers parking.
Does 5724 Monterrey Drive have units with washers and dryers?
No, 5724 Monterrey Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5724 Monterrey Drive have a pool?
Yes, 5724 Monterrey Drive has a pool.
Does 5724 Monterrey Drive have accessible units?
No, 5724 Monterrey Drive does not have accessible units.
Does 5724 Monterrey Drive have units with dishwashers?
Yes, 5724 Monterrey Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
How to Get Your Security Deposit Refunded
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
11 Questions to Ask Potential Roommates
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
How to Furnish an Apartment on a Budget
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Oxford at Lake Worth
1501 Westpark View Dr
Fort Worth, TX 76108
Ladera Palms
4500 Campus Dr
Fort Worth, TX 76119
Aspire Fossil Creek
3600 Basswood Blvd
Fort Worth, TX 76137
4000 Hulen
4000 Hulen St
Fort Worth, TX 76107
Magnolia Park Apartments
2901 W 5th St
Fort Worth, TX 76107
Camden Centreport
3999 Centreport Dr
Fort Worth, TX 76155
The Landing at Cross Creek
6301 Old Denton Rd
Fort Worth, TX 76131
Mag & May
315 West Magnolia Avenue
Fort Worth, TX 76104

Similar Pages

Fort Worth 1 BedroomsFort Worth 2 Bedrooms
Fort Worth Dog Friendly ApartmentsFort Worth Pet Friendly Places
Fort Worth Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TX
Garland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Nearby Neighborhoods

Downtown Fort WorthCity ViewCentre Port Business Park
Fairway BendHarmony HillsWoodhaven
Overton SouthScenic Bluff

Apartments Near Colleges

Tarrant County College DistrictTexas Christian University
University of North Texas Health Science CenterTexas Wesleyan University
Amberton University