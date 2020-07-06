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5101 Yampa Trail
Last updated April 23 2019 at 9:38 AM

5101 Yampa Trail

5101 Yampa Trail · No Longer Available
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Location

5101 Yampa Trail, Fort Worth, TX 76137
Park Glen

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
playground
tennis court
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
playground
garage
tennis court
BEAUTIFUL HOME IN PARK GLEN ON CUL-DE-SAC. KELLER SCHOOLS. VERY LARGE PRIVATE YARD BACKS TO GREENBELT. LARGE LIVING WITH GAS FIREPLACE. 2ND LIVING BETWEEN SECONDARY BEDROOMS. FORMAL DINING PLUS EATING AREA IN KITCHEN. LARGE ISLAND AND LOTS OF CABINETS AND COUNTER SPACE. VERY LARGE MASTER AND BATH. HANDSCRAPED ENGINEERED HARDWOODS IN BOTH LIVING, MASTER AND ONE SECONDARY BEDROOM. NICELY PAINTED. JOGGING, BIKE TRAILS, PLAYGROUNDS, TENNIS COURTS. YARD MAINTAINENCE INCLUDED IN RENT. CHECK OUT THIS HOME BEFORE GONE. STORAGE BUILDING NOT A PART OF LEASE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5101 Yampa Trail have any available units?
5101 Yampa Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 5101 Yampa Trail have?
Some of 5101 Yampa Trail's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5101 Yampa Trail currently offering any rent specials?
5101 Yampa Trail is not currently offering any rent specials.
Is 5101 Yampa Trail pet-friendly?
No, 5101 Yampa Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 5101 Yampa Trail offer parking?
Yes, 5101 Yampa Trail offers parking.
Does 5101 Yampa Trail have units with washers and dryers?
No, 5101 Yampa Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 5101 Yampa Trail have a pool?
No, 5101 Yampa Trail does not have a pool.
Does 5101 Yampa Trail have accessible units?
No, 5101 Yampa Trail does not have accessible units.
Does 5101 Yampa Trail have units with dishwashers?
Yes, 5101 Yampa Trail has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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