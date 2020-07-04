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2508 Rogers Avenue
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2508 Rogers Avenue

2508 Rogers Avenue · No Longer Available
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Location

2508 Rogers Avenue, Fort Worth, TX 76109
University West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
fire pit
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2508 Rogers Avenue have any available units?
2508 Rogers Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 2508 Rogers Avenue have?
Some of 2508 Rogers Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2508 Rogers Avenue currently offering any rent specials?
2508 Rogers Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2508 Rogers Avenue pet-friendly?
No, 2508 Rogers Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 2508 Rogers Avenue offer parking?
Yes, 2508 Rogers Avenue offers parking.
Does 2508 Rogers Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 2508 Rogers Avenue offers units with in unit laundry.
Does 2508 Rogers Avenue have a pool?
No, 2508 Rogers Avenue does not have a pool.
Does 2508 Rogers Avenue have accessible units?
No, 2508 Rogers Avenue does not have accessible units.
Does 2508 Rogers Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2508 Rogers Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
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