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141 Mossy Oak Trail
Last updated March 28 2020 at 1:20 AM

141 Mossy Oak Trail

141 Mossy Oak Trl · No Longer Available
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Location

141 Mossy Oak Trl, Fort Worth, TX 76131

Amenities

patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
new construction
NEW M I HOME. NEVER LIVED IN. BE THE FIRST. OPEN CONCEPT KITCHEN, DINING AREA FAMILY ROOM
FLOWING TOGETHER FOR GREAT ENTERTAINING AROUND KITCHEN ISLAND. SPLIT BR ARRANGEMENT.
COVERED PATIO. SPRINKLER SYSTEM. ABSOLUTELY NO PETS.
LEASING CRITERIA: NO PRIOR EVICTIONS OR ASKED TO LEAVE. INCOME NEEDS TO BE 3 X RENTAL AMOUNT.
LAST TWO MONTHS PAYCHECK STUBS. COPY OF DRIVERS LICENSE OF ALL OCCUPANTS 18+ YEARS. CRIMINAL
BACKGROUND, EMPLOYMENT, PRIOR RENTAL HISTORY WILL BE VERIFIED. USE TAR APP FORMS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 141 Mossy Oak Trail have any available units?
141 Mossy Oak Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 141 Mossy Oak Trail have?
Some of 141 Mossy Oak Trail's amenities include patio / balcony, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 141 Mossy Oak Trail currently offering any rent specials?
141 Mossy Oak Trail is not currently offering any rent specials.
Is 141 Mossy Oak Trail pet-friendly?
No, 141 Mossy Oak Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 141 Mossy Oak Trail offer parking?
Yes, 141 Mossy Oak Trail offers parking.
Does 141 Mossy Oak Trail have units with washers and dryers?
No, 141 Mossy Oak Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 141 Mossy Oak Trail have a pool?
No, 141 Mossy Oak Trail does not have a pool.
Does 141 Mossy Oak Trail have accessible units?
No, 141 Mossy Oak Trail does not have accessible units.
Does 141 Mossy Oak Trail have units with dishwashers?
Yes, 141 Mossy Oak Trail has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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