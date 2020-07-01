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11640 Netleaf Lane
Last updated July 2 2020 at 4:24 PM

11640 Netleaf Lane

11640 Netleaf Lane · No Longer Available
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Location

11640 Netleaf Lane, Fort Worth, TX 76244
Villages of Woodland Springs

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11640 Netleaf Lane have any available units?
11640 Netleaf Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 11640 Netleaf Lane have?
Some of 11640 Netleaf Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11640 Netleaf Lane currently offering any rent specials?
11640 Netleaf Lane is not currently offering any rent specials.
Is 11640 Netleaf Lane pet-friendly?
Yes, 11640 Netleaf Lane is pet friendly.
Does 11640 Netleaf Lane offer parking?
Yes, 11640 Netleaf Lane offers parking.
Does 11640 Netleaf Lane have units with washers and dryers?
No, 11640 Netleaf Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 11640 Netleaf Lane have a pool?
No, 11640 Netleaf Lane does not have a pool.
Does 11640 Netleaf Lane have accessible units?
No, 11640 Netleaf Lane does not have accessible units.
Does 11640 Netleaf Lane have units with dishwashers?
Yes, 11640 Netleaf Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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