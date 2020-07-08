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Farmers Branch, TX
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2619 Leta Mae Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2619 Leta Mae Lane

2619 Leta Mae Lane · No Longer Available
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Location

2619 Leta Mae Lane, Farmers Branch, TX 75234

Amenities

dishwasher
garage
fireplace
oven
Unit Amenities
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fireplace
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Property Amenities
parking
garage
FUTURISTIC CONTEMPORARY HOME! MODERN ARCHITECT, JOHN SHORTALL AND BUILDER KENNTH SCHLEBACK CREATED THIS WORK OF ART CONSTRUCTED OF STEEL AND METAL UP TO THE INTERIOR DOORS. THREE BEDROOMS, TWO BATHS, CONCRETE FLOORS, SOARING CEILINGS WITH SCULPTURED METAL BEAMS, OPEN FLOOR PLAN WHICH ADORNED MAGNIFICENT MODULAR ARTS-INTERLOCKING BLOCKS CULP. GEO THERMAL, SOLAR PANELS, A FEW GREEN ASPECTS OF THIS SLEEK MODERN MASTER PIECE. BULTHAUP KITCHEN INCLUDING MIELE, POYKEL AND HOBART DISHWASHER ONLY 90 SECS CYCLE THE DISHES ARE DONE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2619 Leta Mae Lane have any available units?
2619 Leta Mae Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Farmers Branch, TX.
What amenities does 2619 Leta Mae Lane have?
Some of 2619 Leta Mae Lane's amenities include dishwasher, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2619 Leta Mae Lane currently offering any rent specials?
2619 Leta Mae Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2619 Leta Mae Lane pet-friendly?
No, 2619 Leta Mae Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Farmers Branch.
Does 2619 Leta Mae Lane offer parking?
Yes, 2619 Leta Mae Lane offers parking.
Does 2619 Leta Mae Lane have units with washers and dryers?
No, 2619 Leta Mae Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2619 Leta Mae Lane have a pool?
No, 2619 Leta Mae Lane does not have a pool.
Does 2619 Leta Mae Lane have accessible units?
No, 2619 Leta Mae Lane does not have accessible units.
Does 2619 Leta Mae Lane have units with dishwashers?
Yes, 2619 Leta Mae Lane has units with dishwashers.
Does 2619 Leta Mae Lane have units with air conditioning?
No, 2619 Leta Mae Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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