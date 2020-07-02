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1013 Sierra Drive
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1013 Sierra Drive

1013 Sierra Drive · No Longer Available
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Location

1013 Sierra Drive, Denton, TX 76209

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
internet access
oven
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1013 Sierra Drive have any available units?
1013 Sierra Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denton, TX.
How much is rent in Denton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denton Rent Report.
What amenities does 1013 Sierra Drive have?
Some of 1013 Sierra Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1013 Sierra Drive currently offering any rent specials?
1013 Sierra Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1013 Sierra Drive pet-friendly?
No, 1013 Sierra Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denton.
Does 1013 Sierra Drive offer parking?
Yes, 1013 Sierra Drive offers parking.
Does 1013 Sierra Drive have units with washers and dryers?
No, 1013 Sierra Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1013 Sierra Drive have a pool?
No, 1013 Sierra Drive does not have a pool.
Does 1013 Sierra Drive have accessible units?
No, 1013 Sierra Drive does not have accessible units.
Does 1013 Sierra Drive have units with dishwashers?
Yes, 1013 Sierra Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.
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