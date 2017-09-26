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162 La Concha Blvd
Last updated May 25 2020 at 9:01 PM

162 La Concha Blvd

162 La Concha Blvd · (210) 240-2346
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Location

162 La Concha Blvd, Corpus Christi, TX 78373

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 19 · Avail. now

$3,500

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5 Bed · 5 Bath · 1956 sqft

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Amenities

patio / balcony
garage
pool
bbq/grill
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
GREAT LOCATION BETWEEN PORT A AND N PADRE ISLAND IN FRONT OF THE MAYAN PRINCESS..BEACH RD 1/2 MILE AWAY...SEE THE OCEAN FROM MASTER BALCONLY...SEE THE BAY FROM 2 BEDROOMS AMD THE LAGOON FROM ONE BEDROOM...ACROSS FROM THE AREA POOL...GREAT BREEZES FULLY EQUIPPED GOURMET KITCHEN...COMES WITH EVERYTHING...JUST BRING YOUR TOOTH BRUSH AND SWIMMING SUIT...CAN SLEEP UP TO 17 PEOPLE...GREAT FOR FAMILY REUNIONS..MASTER HAS KING BED & PRIVATE BATH..BED 2 HAS TRUNDLE PLUS TWIN BED, BED 3 HAS 2 SETS OF BUNK BEDS,,BED 2 & 3 SHARE BATH GREAT FOR THE KIDS..BED 4 (MAIN LEVEL) HAS QUEEN BED AND PRIVATE BATH,,BED 5 HAS QUEEN BED, SET OF BUNK BEDS AND PRIVATE BATH..BAR-B-Q, SOME BEACH EQUIPMENT AVAILABLE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 162 La Concha Blvd have any available units?
162 La Concha Blvd has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Corpus Christi, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Corpus Christi Rent Report.
What amenities does 162 La Concha Blvd have?
Some of 162 La Concha Blvd's amenities include patio / balcony, garage, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 162 La Concha Blvd currently offering any rent specials?
162 La Concha Blvd isn't currently offering any rent specials.
Is 162 La Concha Blvd pet-friendly?
No, 162 La Concha Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Corpus Christi.
Does 162 La Concha Blvd offer parking?
Yes, 162 La Concha Blvd does offer parking.
Does 162 La Concha Blvd have units with washers and dryers?
No, 162 La Concha Blvd does not offer units with in unit laundry.
Does 162 La Concha Blvd have a pool?
Yes, 162 La Concha Blvd has a pool.
Does 162 La Concha Blvd have accessible units?
No, 162 La Concha Blvd does not have accessible units.
Does 162 La Concha Blvd have units with dishwashers?
No, 162 La Concha Blvd does not have units with dishwashers.
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