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2603 Renwick Drive
Last updated March 17 2020 at 8:16 AM

2603 Renwick Drive

2603 Renwick Drive · No Longer Available
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Location

2603 Renwick Drive, Carrollton, TX 75007

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
ceiling fan
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2603 Renwick Drive have any available units?
2603 Renwick Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carrollton, TX.
How much is rent in Carrollton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Carrollton Rent Report.
What amenities does 2603 Renwick Drive have?
Some of 2603 Renwick Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2603 Renwick Drive currently offering any rent specials?
2603 Renwick Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2603 Renwick Drive pet-friendly?
No, 2603 Renwick Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carrollton.
Does 2603 Renwick Drive offer parking?
Yes, 2603 Renwick Drive offers parking.
Does 2603 Renwick Drive have units with washers and dryers?
No, 2603 Renwick Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2603 Renwick Drive have a pool?
No, 2603 Renwick Drive does not have a pool.
Does 2603 Renwick Drive have accessible units?
No, 2603 Renwick Drive does not have accessible units.
Does 2603 Renwick Drive have units with dishwashers?
Yes, 2603 Renwick Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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