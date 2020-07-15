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47-55 39TH PLACE
Last updated July 10 2020 at 8:42 PM

47-55 39TH PLACE

47-55 39th Place · (347) 784-3370
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Location

47-55 39th Place, Queens, NY 11104
Long Island City

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
cats allowed
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
walk in closets
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 47-55 39TH PLACE have any available units?
47-55 39TH PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queens, NY.
What amenities does 47-55 39TH PLACE have?
Some of 47-55 39TH PLACE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 47-55 39TH PLACE currently offering any rent specials?
47-55 39TH PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 47-55 39TH PLACE pet-friendly?
Yes, 47-55 39TH PLACE is pet friendly.
Does 47-55 39TH PLACE offer parking?
No, 47-55 39TH PLACE does not offer parking.
Does 47-55 39TH PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 47-55 39TH PLACE offers units with in unit laundry.
Does 47-55 39TH PLACE have a pool?
No, 47-55 39TH PLACE does not have a pool.
Does 47-55 39TH PLACE have accessible units?
No, 47-55 39TH PLACE does not have accessible units.
Does 47-55 39TH PLACE have units with dishwashers?
No, 47-55 39TH PLACE does not have units with dishwashers.
Does 47-55 39TH PLACE have units with air conditioning?
No, 47-55 39TH PLACE does not have units with air conditioning.
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